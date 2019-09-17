Грегорі Коломойський став гравцем Дніпра

Син олігарха Ігоря Коломойського Грегорі підписав контракт із Дніпром.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Грегорі підписав із Дніпром однорічний контракт.

Відзначимо, що 19-річний гравець брав участь у тренувальному зборі дніпровської команди, але офіційно про його перехід не повідомлялося.

Раніше Грегорі Коломойський виступав за Маккабі Рішон, за яких зіграв трохи більше 10 хвилин, записавши в актив один підбір і не набрав жодного очка. Ще чотири хвилини на майданчику він провів у складі команди коледжу Вікінги з Клівленда, де теж не відзначився результативними діями.

Раніше, Черкаські Мавпи підписали американського захисника.

Нагадаємо, визначилися пари 1/16 фіналу Кубка України.