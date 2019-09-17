Дніпро виграв перший матч за Суперкубок України

Дніпро наблизився до першого трофею у сезоні

Дніпро на виїзді переміг Хімік у першому матчі за Суперкубок України.

Баскетболісти Дніпра мали вагому перевагу над суперником протягом всього матчу. Гості домінували під щитами, мали кращий відсоток реалізації кидків з гри, а також отримали вагому підтримку від запасних.

У підсумку на домашній матч команда їде із 15 очками переваги.

Суперкубок України

Перший матч, 17 вересня

Хімік - Дніпро 63:78 (18:29, 13:14, 14:17, 18:18)

Раніше, син Коломойського став гравцем Дніпра.

Нагадаємо, визначилися пари 1/16 фіналу Кубка України.