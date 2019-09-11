Детройт має намір підписати зіркового ветерана на позицію Михайлюка

Українцю доведеться боротися за місце в складі

Керівництво Детройта зацікавлене у послугах 38-річного атакуючого захисника Джо Джонсона.

Про це повідомляє Clutch Points.

Варто зазначити, що саме на це позиції в складі "поршнів" виступає українець Святослав Михайлюк .

На рахунку Джонсона 18 сезонів в НБА. У регулярних чемпіонатах він взяв участь в 1276 зустрічах, набираючи 16,0 очка, збираючи 4,0 підбори і здійснюючи 3,9 передачі. Джонсон - семиразовий учасник Матчу всіх зірок.

Раніше, Холмен залишив Лейкерс.

Нагадаємо, Лейкерс можуть розірвати контракт з травмованим Казінсом.