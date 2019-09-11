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Лейкерс можуть розірвати контракт з травмованим Казінсом

Сьогодні 18:25 170 0
Казінс може пропустити увесь сезон
Лейкерс можуть розірвати контракт з травмованим Казінсом
#Лейкерс, #Кайзінс

Джерело - Tribuna.com.

Лейкерс розглядають можливість розірвання контракту з Демаркусом Казінс відтоді, як центровий порвав передню хрестоподібну зв'язку під час тренування в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Початковий план Лейкерс полягає в тому, щоб зберегти травмованого Казінса в складі, а пізніше використовувати його контракт в обміні після 15 грудня. Однак клуб не виключає можливість розставання з центровим, якщо випаде можливість підписати гравця, який збільшить шанси команди на перемогу в чемпіонаті.

Влітку Казінс підписав з Лейкерс однорічний контракт на 3,5 мільйона доларів. 

Раніше, Холмен залишив Лейкерс.

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