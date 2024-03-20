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Сайнс готовий взяти участь у Гран-прі Австралії

Сьогодні 14:20 126 0
Сайнс готовий взяти участь у Гран-прі Австралії
#Формула 1, #Карлос Сайнс

Джерело - Sky Sports.

Пілот Феррарі Карлос Сайнс повністю відновився після операції та готовий взяти участь у Гран-прі Австралії.

Про це повідомила Sky Sports.

Повернення іспанця означає, що Олівер Берман, який заміняв Карлоса на Гран-прі Саудівської Аравії, знову повернеться до гонок в серії Формули-2.

Феррарі після перших двох Гран-прі сезону посідає друге місце в Кубку конструкторів.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу в Бахрейні та Саудівській Аравії.

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