Сайнс готовий взяти участь у Гран-прі Австралії

Джерело - Sky Sports.

Пілот Феррарі Карлос Сайнс повністю відновився після операції та готовий взяти участь у Гран-прі Австралії.

Про це повідомила Sky Sports.

Повернення іспанця означає, що Олівер Берман, який заміняв Карлоса на Гран-прі Саудівської Аравії, знову повернеться до гонок в серії Формули-2.

Carlos Sainz is expected to be back driving in Melbourne 🇦🇺⬇️ pic.twitter.com/RosyCSZXT0 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 20, 2024

Феррарі після перших двох Гран-прі сезону посідає друге місце в Кубку конструкторів.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу в Бахрейні та Саудівській Аравії.