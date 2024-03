Сайнс готовий взяти участь у Гран-прі Австралії

Пілот Феррарі Карлос Сайнс повністю відновився після операції та готовий взяти участь у Гран-прі Австралії.

Про це повідомила Sky Sports.

Повернення іспанця означає, що Олівер Берман, який заміняв Карлоса на Гран-прі Саудівської Аравії, знову повернеться до гонок в серії Формули-2.

