Сайнс готовий взяти участь у Гран-прі Австралії

Джерело - Sky Sports.
Пілот Феррарі Карлос Сайнс повністю відновився після операції та готовий взяти участь у Гран-прі Австралії.
Про це повідомила Sky Sports.
Повернення іспанця означає, що Олівер Берман, який заміняв Карлоса на Гран-прі Саудівської Аравії, знову повернеться до гонок в серії Формули-2.
Carlos Sainz is expected to be back driving in Melbourne 🇦🇺⬇️ pic.twitter.com/RosyCSZXT0— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 20, 2024
Феррарі після перших двох Гран-прі сезону посідає друге місце в Кубку конструкторів.
Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу в Бахрейні та Саудівській Аравії.