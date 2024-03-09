Ред Булл здобув золотий дубль на Гран-прі Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на другому Гран-прі Формули-1 у Саудівській Аравії.
Другим фінішував напарник нідерландця Серхіо Перес. Трійку замкнув гонщик Феррарі Шарль Леклер, який забрав найкраще коло в Гран-прі.
Зазначимо, що Олівер Берман, який дебютував за Скудерію Феррарі через хворобу Карлоса Сайнса, фінішував сьомим.
Нагадаємо, що Ферстаппен розпочинав гонку з поул-позиції. Для Макса це друга перемога в сезоні, нідерландець також тріумфував у Бахрейні.