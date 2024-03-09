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Ред Булл здобув золотий дубль на Гран-прі Саудівської Аравії

Макс Ферстаппен здобув другу перемогу в сезоні
Сьогодні 20:29 75 0
Ред Булл здобув золотий дубль на Гран-прі Саудівської Аравії
#Ferrari, #Red Bull, #Макс Ферстаппен, #Серхіо Перес, #Шарль Леклер, #Олівер Берман

Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на другому Гран-прі Формули-1 у Саудівській Аравії.

Другим фінішував напарник нідерландця Серхіо Перес. Трійку замкнув гонщик Феррарі Шарль Леклер, який забрав найкраще коло в Гран-прі.

Зазначимо, що Олівер Берман, який дебютував за Скудерію Феррарі через хворобу Карлоса Сайнса, фінішував сьомим.

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Нагадаємо, що Ферстаппен розпочинав гонку з поул-позиції. Для Макса це друга перемога в сезоні, нідерландець також тріумфував у Бахрейні.

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