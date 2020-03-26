Бріаторе: Я перехворів коронавірусом ще у грудні

Джерело - Granpx.news.
Весь світ недооцінив коронавірус і потрібно було краще готуватися до зіткнення з цим вірусом.
Про це заявив колишній шеф Renault Флавіо Бріаторе.
"Я хворів в грудні. У мене була дуже висока температура, болі в легенях і труднощі з диханням. Це тривало днів десять. І мій лікар не міг зрозуміти, в чому справа. Вони зробили мені рентген і комп'ютерну томографію, яка показала ураження легень. Коли в Італії почалася ця епідемія, мій доктор сказав мені, що, мабуть, у мене тоді був цей самий коронавірус.
Всі ми недооцінили вірус. Ще в січні ВООЗ веліла всім готуватися, а ніхто цього не робив. Це була помилка з боку світової політики.
Якби я був міністром і знав про хворобу в Китаї або в районі, з яким у моєї країни багато контактів, то відправив когось туди або сам поїхав", - каже Бріаторе.
Раніше, Гамільтон відмовився проходити тест на коронавірус.
Нагадаємо, Формула-1 через пандемію коронавірусу перенесла/скасувала гонки в Австралії, Бахрейні, В'єтнамі та Китаї.