Бріаторе: Я перехворів коронавірусом ще у грудні

Весь світ недооцінив коронавірус і потрібно було краще готуватися до зіткнення з цим вірусом.

Про це заявив колишній шеф Renault Флавіо Бріаторе.

"Я хворів в грудні. У мене була дуже висока температура, болі в легенях і труднощі з диханням. Це тривало днів десять. І мій лікар не міг зрозуміти, в чому справа. Вони зробили мені рентген і комп'ютерну томографію, яка показала ураження легень. Коли в Італії почалася ця епідемія, мій доктор сказав мені, що, мабуть, у мене тоді був цей самий коронавірус.

Всі ми недооцінили вірус. Ще в січні ВООЗ веліла всім готуватися, а ніхто цього не робив. Це була помилка з боку світової політики.

Якби я був міністром і знав про хворобу в Китаї або в районі, з яким у моєї країни багато контактів, то відправив когось туди або сам поїхав", - каже Бріаторе.