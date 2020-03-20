 Керівництво Формули-1 назвало мінімальну кількість гонок для повноцінного проведення сезону | Автоспорт | Champion.com.ua
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Керівництво Формули-1 назвало мінімальну кількість гонок для повноцінного проведення сезону

Сьогодні 16:41 304 0
Вже скасовано значна частина гран-прі
Керівництво Формули-1 назвало мінімальну кількість гонок для повноцінного проведення сезону
#Формула-1, #коронавірус

Джерело - sport.ua.

Керівництво Формули-1 сподівається, що влітку вдасться провести частину цих гонок і розглядає 8 гран-прі як мінімальну кількість, щоб сезон вважався таким, що відбувся.

Про це заявив коментатор Sky Sports Мартін Брандл.

"Максимум планувалося провести 22 етапи, але вже ясно, що нічого подібного не буде. Мінімум має бути 8 гран-прі. Якщо ситуація з хворобою покращиться, то можна розраховувати на 16-17 гонок.

Це будуть жорсткі варіанти на кшталт трьох гонок за три тижні, але це можна зробити", - вважає Брандл.

Раніше Ф-1 через пандемію коронавірусу перенесла/скасувала гонки в Австралії, Бахрейні, В'єтнамі та Китаї.

Серія раніше скасувала традиційну перерву в серпні і сподівається, що влітку вдасться провести частину перенесених гран-прі.

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