Формула-1 перенесла стандартну літню паузу на весну

Передбачена перерва в цьому році триватиме не 14, а 21 день

Літній період зупинки Формули 1 перенесений на весну в результаті пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Formula1.com.

Перерва, який зазвичай становить два тижні в серпні, коли команди повинні припинити всю гоночну і автомобільну діяльність, перенесена на березень і квітень. Хоча зупинка зазвичай триває два тижні, передбачена перерва цього року триватиме до 21 дня.

"У світлі глобального впливу коронавірусу COVID-19, який в даний час впливає на організацію заходів чемпіонату світу Формули-1, Всесвітня рада з автоспорту схвалила зміну в спортивних правилах на 2020 рік. Період літньої паузи перенесений з липня і серпня на березень і квітень і продовжений з 14 до 21 дня. Таким чином, всі учасники повинні дотримуватися періоду паузи в 21 день поспіль в березні або квітні. Зміну було одноголосно підтримано як Стратегічною групою F1, так і Комісією F1", - йдеться у заяві керівного органу автоспорту FIA.

Раніше, власники Формули-1 хочуть обов'язково провести Гран-прі Монако в цьому сезоні.