Марокко - Іспанія: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Плей-оф, 1/8 фіналу 6 грудня, 2022 рік. 17:00 МАРОККО - ІСПАНІЯ Стадіон Едьюкейшн Сіті (Аль-Раян, Катар) Головний арбітр -

Збірна Марокко в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 зіграє проти збірної Іспанії. Матч відбудеться у вівторок, 6 грудня, о 17:00 за київським часом на стадіоні Едьюкейшн Сіті в Аль-Раяні.

Марокко

Місце в рейтингу ФІФА - 22

Атлаські Леви вшосте зіграють у фінальній частині Мундіаля. Найбільшим досягнення команди є 1/8 фіналу в 1986 році в Мексиці. Більше марокканці не долали груповий етап чемпіонатів світу. На другому етапі африканської кваліфікації марокканці впевнено виграли групу I. Команда виграла усі 6 матчів з різницею м'ячів - 20:1. У фіналі відбору за сумою двох матчів перемогли ДР Конго.

Фінальна частина

Марокко виграв групу F, набравши сім очок. У першому турі марокканці зіграли внічию з Хорватією - 0:0. А далі було дві перемоги - над Бельгією та Канадою.

1-й тур

23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія - 0:0



2-й тур

27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко - 0:2

3-й тур

1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко - 1:2

М Команда І В Н П Г О 1 Марокко 3 2 1 0 4-1 7 2 Хорватія 3 1 2 0 4-1 5 3 Бельгія 3 1 1 1 1-2 4 4 Канада 3 0 0 3 2-7 0

Склад

Воротарі: Ахмед Таньяуті (Відад), Яссін Боно (Севілья, Іспанія), Мунір Ель-Кажуї (Аль-Вахда, ОАЕ).

Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ, Франція), Нуссайр Мазрауї (Баварія, Німеччина), Наіф Агер (Вест Хем, Англія), Ромен Саїс (Бешикташ, Туреччина), Ашраф Дарі (Брест, Франція), Джавад Ель-Ямік (Вальядолід, Іспанія), Яхья Аттіят-аллах (Відад), Бадр Банун (Катар).

Півзахисники: Соф'ян Амрабат (Фіорентина, Італія), Абдельхамід Сабірі (Сампдорія, Італія), Селім Амалла (Стандард, Бельгія), Аззедін Унаї (Анже, Франція), Білал Ель-Ханнус (Генк, Бельгія), Яхья Жабране (Відад), Хакім Зієш (Челсі, Англія), Соф'ян Буфаль (Анже, Франція), Амін Аріт (Марсель, Франція).

Нападники: Абде Еззалзулі (Осасуна, Іспанія), Закарія Абухляль (Тулуза, Франція), Ільяс Шаїр (Квінс Парк Рейнджерс, Англія), Юссеф Ен-Несірі (Севілья, Іспанія), Валід Чеддіра (Барі, Італія), Абдерразак Хамдал (Аль-Іттіхад, Саудівська Аравія).

Іспанія

Місце в рейтингу ФІФА - 7

Збірна Іспанії брала участь у фінальних частинах 15-ти ЧС. У 2010 році іспанці тріумфували в Південній Африці.

Фінальна частина:

1-й тур

23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

2-й тур

27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина - 1:1

3-й тур

1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія - 2:1

М Команда І В Н П Г О 1 Японія 3 2 0 1 4-3 6 2 Іспанія 3 1 1 1 9-3 4 3 Німеччина 3 1 1 1 6-5 4 4 Коста-Рика 3 1 0 2 3-11 3

Склад:

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Роберт Санчес (Брайтон, Англія), Давид Райя (Брентфорд, Англія). Захисники: Дані Карвахаль (Реал), Ерік Гарсія (Барселона), Жорді Альба (Барселона), Емерік Лапорт (Манчестер Сіті, Англія), Сесар Аспілікуета (Челсі, Англія), Пау Торрес (Вільярреал, Іспанія), Хосе Гайя (Валенсія), Уго Гільямон (Валенсія). Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті, Англія), Серхі Бускетс (Барселона), Гаві (Барселона), Педрі (Барселона), Коке (Атлетіко), Маркос Льоренте (Атлетіко), Карлос Солер (ПСЖ, Франція). Нападники: Альваро Мората (Атлетіко), Ферран Торрес (Барселона), Ансу Фаті (Барселона), Пабло Сарабія (ПСЖ, Франція), Ніко Вільямс (Атлетік), Марко Асенсіо (Реал), Єремі Піно (Вільярреал), Дані Ольмо (РБ Лейпциг, Німеччина).

Історія зустрічей

Команди зустрічалися тричі. Одного разу було це на чемпіонаті світу. НА ЧС-2018 команди зіграли внічию 2:2.

Прогноз букмекерів

Перемога Іспанії - 1,61, Марокко - 6,60, нічия - 3,80.

Прогноз чемпіона

Перемога Іспанії в основний час - 2:1.

Пряма трансляція

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