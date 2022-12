Збірна Японії несподівано здолала Іспанію та виграла групу Е на ЧС-2022.

Про це повідомляє Opta.

При цьому Японія володіла м'ячем лише 17,7%.

Це виявилося найнижчим показником за всю історію чемпіонатів світу, коли команда, яка перемагає, так мало володіє м'ячем.

With 17.7% of the ball, Japan have won a World Cup game with the lowest possession figure in recorded WC history.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WTu4v4bTTd