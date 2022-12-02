Англія - Сенегал: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Плей-оф, 1/8 фіналу 4 грудня, 2022 рік. 21:00 АНГЛІЯ - СЕНЕГАЛ Стадіон Аль-Байт (Аль-Хор, Катар) Головний арбітр -

Збірна Англії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 зіграє проти збірної Сенегалу. Матч відбудеться в неділю, 4 грудна о 21:00 за київським часом на стадіоні Аль-Байт в Аль-Хорі.

Англія

Місце в рейтингу ФІФА - 5

Збірна Англії є багаторазовим учасником фінальних частин ЧС. У 1966 році англійці виграли домашній турнір. У 1990 та 2018 роках Три Леви посідали 4-ті місця.

Фінальна частина

У групі B здобули дві розгромні перемоги, одну гру зіграли внічию та впевнено посіли першу сходинку.

1-й тур

6:2 Англія - Іран -

2-й тур

0:0 Англія - США -

3-й тур

0:3 Вельс - Англія -

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 3 2 1 0 9-2 7 3 США 3 1 2 0 2-1 5 2 Іран 3 1 0 2 4-7 3 4 Вельс 3 0 1 2 1-6 1

Цікаві факти

Гаррі Кейн є другим найкращим бомбардиром в історії збірної Англії, а вже в Катарі може вийти на перше місце - потрібно забити двв голи, щоб випередити Вейна Руні, у якого 53 м’ячі;

Англія грала на чемпіонатах світу в нульову нічию частіше за всіх - мирова зі США стала 12-ю;

Після домашнього тріумфу в 1966 році лише двічі доходили до півфіналу (1990, 2018).

Склад

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Ньюкасл), Аарон Рамсдейл (Арсенал).

Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Конор Коуді (Евертон), Ерік Даєр (Тоттенгем), Гаррі Маґвайр (Манчестер Юнайтед), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті), Бен Вайт (Арсенал).

Півзахисники: Деклан Райс (Вест Гем), Келвін Філліпс (Манчестер Сіті), Мейсон Маунт (Челсі), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Конор Ґаллагер (Челсі), Джуд Беллінґем (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Джеймс Меддісон (Лестер).

Нападники: Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джек Гріліш (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Рахім Стерлінг (Челсі), Каллум Вілсон (Ньюкасл).

Сенегал

Місце в рейтингу ФІФА - 18

Для Левів Таранги це лише третій Мундіаль в історії країни. У 2002 році сенегальці зупинилися на стадії 1/4 фіналу, несподівано поступившись Туреччині (1:0). На минулій першості команда не змогла подолати груповий етап.

Підопічні Алліу Сіссе впевнено подали африканську кваліфікацію, посівши 1 місце в групі H на другому етапі відбору, а у фіналі перемогли за сумою двох матчів Єгипет.

Фінальна частина

Невдало розпочали першість, програвши не за грою Нідерландам у першому тукрі, однак здобули дві перемоги в наступних матчах і посіли друге місце в квартеті A.

1-й тур

0:2 21 листопада | Сенегал - Нідерланди -

2-й тур

1:3 25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал -

3-й тур

1:2 29 листопада | 17:00 | Еквадор - Сенегал -

М Команда І В Н П Г О 1 Нідерланди 3 2 1 0 5-1 7 2 Сенегал 3 2 0 1 5-4 6 3 Еквадор 3 1 1 1 4-3 4 4 Катар 3 0 0 3 1-7 0

Склад

Воротарі: Едуар Менді (Челсі, Англія), Альфред Гоміс (Ренн, Франція), Сені Дьєнг (КПР, Англія).

Захисники: Каліду Кулібалі (Челсі, Англія), Абду Діалло (ПСЖ, Франція), Юссуф Сабалі (Бетіс, Іспанія), Фоде Балло Туре (Мілан, Італія), Папе Абу Сіссе (Олімпіакос, Греція), Ісмаїл Якобс (Монако, Франція), Формос Менді (Булонь, Франція).

Півзахисники: Гана Гeйє (Евертон, Англія), Шейху Куяте (Ноттінгем Форест, Англія), Нампалі Менді (Лестер, Англія), Крепін Діатта (Брюгге, Бельгія), Пап Гeйє (Марсель, Франція), Пап Матар Сарр (Тоттенгем, Англія), Пате Сісс (Райо Вальєкано, Іспанія), Мустафа Нам (Пафос, Греція), Лум Ндіає (Алавес, Іспанія).

Нападники: Садіо Мане* (Баварія, Німеччина), Ісмаїла Сарр (Вотфорд, Англія), Булає Діа (Вільярреал, Іспанія), Ніколас Джексон (Вільярреал, Іспанія), Бамба Дьєнг (Марсель, Франція), Фамара Дьєду (Аланьяспор, Туреччина), Іліман Ндіає (Шеффілд Юнайтед, Англія).

* - за кілька днів до старту чемпіонату стало відомо, що лідер збірної не зіграє на турнірі, через травму.

Цікавий факт

Сенегал вдруге в своїй історії зіграє в плей-оф чемпіонату світу.

Історія зустрічей

Зіграють вперше.

Прогноз букмекерів

Перемога Англії - 1,55, Сенегалу - 7,7, нічия - 3,85.

Прогноз чемпіона

Перемога Англії в основний час - 2:0.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.