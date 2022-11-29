Головне
Збірна Бразилії здолала Швейцарію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 19:53 461
Еквадор - Сенегал: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 01:58 520
Іран - США: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 00:31 777
Гол дня: бразилець Каземіро потужним ударом зльоту шокував воротаря збірної Швейцарії на ЧС-2022 - ВІДЕО
Сьогодні 00:25 251
"Врятуйте Україну": під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг італієць із важливим посланням до світу - ФОТО
Вчора 23:48 486
Збірна Португалії завдяки дублю Фернандеша переграла Уругвай та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 22:59 368
Суд обрав запобіжний захід віцепрезиденту УАФ
Вчора 20:08 387 2
Лаціо зацікавлений у трансфері Маліновського
Вчора 19:38 274
Підручний не потрапив до старт-листу збірної України на першу гонку Кубка світу
Вчора 19:24 350
Мудрик - головна трансферна ціль Арсенала
Вчора 18:38 545
Прямі трансляції

Коста-Рика - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 04:00 111 0
Коста-Рика - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Коста-Рика, #Німеччина, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Коста-Рики зіграє проти збірної Німеччини у матчі 3-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Е у четвер, 1 грудня. Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 2 1 1 0 8-1 4
2  Японія 2 1 0 1 2-2 3
3  Коста-Рика 2 1 0 1 1-7 3
4  Німеччина 2 0 1 1 2-3 1

1-й тур

  • 23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія - 1:2
  • 23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

2-й тур

  • 27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика - 0:1
  • 27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина - 1:1

3-й тур

  • 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія
  • 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина
Коментарі ()
Популярне зараз
Камерун - Сербія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Камерун - Сербія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1701
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 4967
Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200 Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200 35980
Рейтинг WTA: Байндл увійшла до ТОП-100, Снігур втратила 39 позицій Рейтинг WTA: Байндл увійшла до ТОП-100, Снігур втратила 39 позицій 255479
Південна Корея - Гана: де і коли дивитися онлайн матч ЧС-2022 Південна Корея - Гана: де і коли дивитися онлайн матч ЧС-2022 1942
Кривбас - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ Кривбас - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ 1621
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 11444
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 20706
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 14684
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2357
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5795
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 46268