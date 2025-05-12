Дворазовий призер Олімпійських ігор зазнав ушкоджень унаслідок падіння безпілотника

Шведський гравець у настільний теніс Трульс Мьорегорд зазнав ушкодження внаслідок падіння безпілотника під час тренування.

Про це повідомляє Reuters.

Дворазовий срібний призер Парижа-2024 завдяки БПЛА проводив зйомку свого тренування. Дрон урізався в лампу і впав на спортсмена.

"Зараз все нормально, але дрон сильно влучив і зламав половину нігтя. Рука сильно кровоточила і болісно пульсувала", – сказав Трульс.

Травми зазнала ліва рука. Мьорегорд є правшею, тому очікується, що це не завадить продовжити йому підготовку до чемпіонату світу, який стартує 17 травня у Катарі.

23-річний Трульс є одним із найкращих настільних тенісистів світу. Він ставав срібним і бронзовим призером чемпіонату світу, а також у 2023 році став чемпіоном Європи.

На Олімпійських іграх у Парижі швед здобув срібні медалі в одиночному та парному розряді.

Нагадаємо, українка Вероніка Матюніна здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з настільного тенісу серед молоді до 21 року