Беленюк: Єдине, що мене зараз турбує – закінчення цієї війни нашою перемогою

Після завершення спортивної кар’єри Жан Беленюк планує зосередитися на роботі на перемогу Україні у війні з РФ.

Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

" Зараз важко щось прогнозувати, зважаючи на те, що відбувається в нашій державі. Єдине, що мене зараз турбує – закінчення цієї війни нашою перемогою, мир на наших умовах та сильні гарантії безпеки для України. Тоді вже можна буде бачити. Планувати зараз, коли кожного дня може прилетіти у твій будинок якась ракета, достатньо складно", – сказав Беленюк.

Нагадаємо, Олімпійських іграх-2024 у Парижі Жан тріумфально завершив кар’єр, здобувши бронзову медаль у греко-римській боротьбі. Після повернення в Україну 33-річний борець не потиснув руку голові НОК Вадиму Гутцайту – у них давня історія конфлікту.