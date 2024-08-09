Беленюк відреагував на ігнор з боку Гутцайта

Бронзового призера Олімпійських ігор-2024 Жана Беленюка не хвилює те, що голова НОК Вадим Гутцайт привітав усіх українських медалістів, окрім нього.

Про це він розповів у інтерв’ю Sport-express.ua.

" Мені немає чого відповісти на це питання. Мені байдуже, хто там і кого привітав. Це його рішення, його соціальні мережі. Не знаю, з чим це пов’язано, але для мене це не є якоюсь трагедією", — сказав Беленюк.

Конфлікт між Беленюком і Гутцайтом має тривалу історію. Раніше Жан публічно критикував на той момент ще міністра молоді та спорту за те, що на минулу Олімпіаду поїхала надто роздута делегація чиновників. Також чемпіон Токіо-2021 був конкурентом Гутцайта на виборах голови НОК.