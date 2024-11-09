Українці здобули 11 медалей на турнірі з греко-римської боротьби у Нью-Йорку

Збірна України з греко-римської боротьби здобула 11 медалей на міжнародному турнірі Bill Farrell Memorial, який завершився в Нью-Йорку.

Про це повідомила пресслужба Федерації греко-римської боротьби України.

Золоті медалі вибороли Віктор Петрик (63 кг), Максим Лю (67 кг), Парвіз Насібов (72 кг), Ірфан Мірзоєв (77 кг), Артур Овсепян (87 кг).

Срібло в активі Олександра Грушина (67 кг), Ігора Бичкова (77 кг), Володимира Яковлєва (82 кг), Владлена Козлюка (97 кг).

Бронзовими призерами стали Сергій Омелін (97 кг) та Михайло Вишнивецький (130 кг).

Раніше повідомлялося, що трико борця греко-римського стилю Парвіза Насібова, в якому він виступав на Олімпійських іграх 2024, продали на благодійному аукціоні за 500 тисяч гривень. Кошти спрямують на придбання евакуаційного автомобіля або машини швидкої допомоги для фронту.