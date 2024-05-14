Україна оскаржить дискваліфікацію Грушиної на ліцензійному турнірі з боротьби

Україна подала протест через дискваліфікацію борчині Аліни Грушиної у поєдинку за олімпійську ліцензію на Ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт з посиланням на Асоціації вільної боротьби України.

У вирішальній сутичці Грушина здобула перемогу над представницею Італії Аурорі Руссо (4:3). Однак, після завершення двобою команда італійки подала апеляцію. Судді задовольнили їх запит та дали українці третє попередження в поєдинку, яке конвертувалося у дискваліфікацію борчині.

Асоціація спортивної боротьби України подала протест на результат ліцензійної сутички за участі Грушиної. У федерації вважають, що українську спортсменку засудили.

"Були різні результати, але коли є повна домінація, коли борчиня в чисту перемагає суперницю (а Грушина була сильнішою за італійку на голову чи навіть на дві) — просто взяти й ось так зробити... Це треба вміти. Це неможливо пояснити. Грушину просто засудили", — зазначили в Асоціації спортивної боротьби", — розповів головний тренер жіночої збірної України Володимир Івонов.

Зазначимо, що на майбутніх Іграх Україну будуть представляти чотири борці, з яких три жінки.