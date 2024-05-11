Україна отримала ще одну представницю на Олімпійських іграх у боротьбі

Українська борчиня Аліна Грушина-Акобія, яка виступає у ваговій категорії до 57 кілограмів, здобула олімпійську ліцензію на Ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляє Base of Ukrainian Sports.

На шляху до здобуття путівки на Олімпіаду 24-річна уродженка Глобино (Полтавська область) перемогла суперниць з Монголії та Італії. Для Аліни це був лише другий турнір після відновлення від серйозної травми колінного суглобу.

Грушина-Акобія вдруге у своїй кар’єрі здобула олімпійську ліцензію, але попередні Олімпійські ігри, які пройшли 2021 року в Токіо, вона була змушена пропустити через травму.

Окрім Грушиної-Акобії, на майбутніх Іграх Україну будуть представляти ще чотири борці, з яких три жінки.