Насібов: Біля "П’яної вишні" відбувається нетвереза вакханалія, а в якихось сотнях метрів – алея слави на честь десятків тисяч українців

Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з боротьби Парвіз Насібов ловить дисонанс, коли бачить дві різні реальності в центрі столиці.

Про це він сказав у інтерв’ю Sport.ua, відповідаючи на питання про свою найбільшу мрію.

"Щоб закінчилася війна і щоб Україна перемогла. Багато моїх друзів, знайомих воюють. Я часто з ними спілкуюся і чую слова підтримки. Хоч підтримка насправді потрібна їм. Насправді, мене мужність цих людей теж робить сильнішою. Так, може, зараз розмови про спортивний фронт не дуже доречні, але спорт завжди був обличчям країни. Звісно, боротися – не воювати, але я намагаюся, щоб через боротьбу про Україну говорили в світі.

І розумію, що можливість тренуватися і змагатися маю лише завдяки хлопцям і дівчатам, які боронять Україну на передовій.

У всіх має бути таке розуміння. Бо й сам не збагну, як таке може бути, щоб у самому центрі Києва, біля "П’яної вишні" відбувалася якась нетвереза вакханалія, а в якихось сотнях метрів – алея слави на честь десятків тисяч українців, які теж могли б зараз веселитися, але вже ніколи не зможуть. Ось такі явища заводять зокрема моїх друзів-військових. "Чому, поки я воюю, вони поводяться, як свині?", - кажуть", – розповів Насібов.