13-річний український герой здобув срібло чемпіонату Європи

13-річний український спортсмен Кирило Ілляшенко став срібним призером чемпіонату Європи серед юнаків з пляжної боротьби.

Про це повідомляє Громадське.

Чемпіонат Європи відбувався у хорватському Поречі. Ще один представник України, Ярослав Шошура, завоював на турнірі бронзову нагороду.

Нагадаємо, 13 квітня поточного року Ілляшенко став героєм, врятувавши життя пасажирів так званого "автобуса смерті" в Сумах. Під час ракетної атаки Росії він з мамою їхав у автобусі, який загорівся, його двері були заблоковані.

Кирило зумів вибратися з автобуса та допоміг врятуватися іншим уцілілим пасажирам. Більшість пасажирів того автобуса загинули, за що він отримав прізвисько "автобус смерті".

У самого Ілляшенка внаслідок тієї атаки виявили три уламки в голові. Попри це, юний спортсмен зумів швидко відновитися та підготуватися до чемпіонату Європи.

"Його батько і тренер, Олексій Ілляшенко, розробив спеціальну програму підготовки: з огляду на стан здоров’я, фізичні навантаження поступово зростали. У Хорватії Кирило вийшов на пісок – не як жертва війни, а як справжній борець. І здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи", – розповіла мати Кирила.

Раніше повідомлялося про те, що Україна бойкотуватиме чемпіонат Європи-2025 з дзюдо через допуск білорусів під їхнім прапором.