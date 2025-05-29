Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через допуск білорусів

Збірна України з дзюдо бойкотуватиме чемпіонат світу 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України.

Таке рішення пов’язане з тим, Міжнародна федерація дзюдо з 1 червня допускатиме до змагань представників Білорусі на повноцінних правах – з національною символікою. Чемпіонат світу 2025 року відбудеться з 13 до 20 червня в столиці Угорщини, Будапешті.

Федерація дзюдо України ухвалила рішення про бойкот, посилаючись на наказ Міністерства молоді та спорту України від липня 2023 року, який забороняє вітчизняним спортсменам змагатися на одних турнірах з росіянами та білорусами, якщо ті офіційно представляють свої країни.

Зазначимо, що збірна України бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо вже вдруге. У 2023 році наші спортсмени не виступали на турнірі на знак протесту проти допуску росіян і білорусів у нейтральному статусі.