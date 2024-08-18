Українські борці греко-римського стилю здобули 9 нагород на міжнародному турнірі у Литві

Українські борці греко-римського стилю вікової категорії U-23 здобули 9 медалей на турнірі Druskininkai Cup 2024, який проходив у Литві.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Золоті медалі здобули Владислав Дягілев (87 кг), Михайло Вишнивецький (130 кг).

Срібло збірній Україні приніс Марʼян Голубовський (72 кг). Бронзові нагороди вибороли Микола Гавричкін (60 кг), Василь Мишанич (63 кг), Антон Нестеренко (67 кг), Олег Халілов (72 кг), Микита Політаєв (77 кг), Руслан Абдієв (82 кг).

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 український борець Парвіз Насібов програв фінальну сутичку Есмаїлі Лейвесі з Ірану. Жан Беленюк зумів здобути бронзу.