Халілов став бронзовим призером чемпіонату Європи U-23

Український борець греко-римської боротьби Олег Халілов завоював бронзову нагороду на чемпіонаті Європи U-23, що відбувається в азербайджанському Баку.

У півфіналі вагової категорії до 67 кг українець поступився нейтральному росіянину Даніялу Агаєву, який в підсумку виграв змагання.

У бронзовому фіналі Халілов виявився сильнішим за француза Яніс Ніфрі.

Нагадаємо, що за золото континентальної першості поборються Марія Винник та Манола Скобельська.