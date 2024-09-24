Українські борці здобули медалі на турнірах у Румунії та Казахстані

Українські борці вільного стилю вдало виступили на турнірі Oil Capital Cup, який проходив у місті Атирау, Кахахстан.

Як повідомляє сайт Асоціації спортивної боротьби України, вдалося здобути 5 медалей. Найкращими у своїх категоріях стали: Андрій Джелеп (до 61 кг), Вадим Куриленко (до 74 кг), Ілля Арчая (до 92 кг). Мухамед Алієв (до 86 кг) – срібний призер, Валентин Бабій (до 79 кг) – бронзовий.

Також турнір з вільної боротьби пройшов і в столиці Румунії, Бухаресті. На змаганнях вікової категорії U-23 збірна України стала другою у командному заліку, здобувши 10 нагород.

Чемпіонами у цій країні стали Микита Абрамов (до 61 кг) та Володимир Кочанов (до 125 кг).

На другу позицію п'єдесталу піднімалися Владислав Абрамов (до 57 кг) та Денис Биков (до 86 кг).

Бронзові призери: Георгій Казанжи (до 61 кг), Микита Гончаров (до 65 кг), Нарек Погосян (до 70 кг), Микита Моргун (до 74 кг), Владислав Бодоряк (до 79 кг), Іван Примаченко (до 97 кг).