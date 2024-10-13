Україна завоювала ще дві бронзи на чемпіонаті світу з карате

Сьогодні, 13 жовтня збірна України завоювала ще дві бронзові медалі на чемпіонаті світу з карате серед кадетів, юніорів та молоді, який відбувається у Лідо ді Єзоло (Італія).

Обидві медалі були завойовані у віковий категорії "молодь до 21 року". Георгій Піцул з Чернівців у ваговій категорії до 75 кг у малому фіналі розгромив француза Юго Ассема з рахунком 10:1.

Киянка Валерія Сергаєва у ваговій категорії менше 50 кг у матчі за бронзу виявилася сильнішою за болгпрку Теодору Цанєву – 5:3.

А ось ще одна представниця Чернівців, Віра Фоглінська, свій поєдинок за бронзову нагороду програла Аксой Сендур із Туреччини з рахунком 1:2.

Вчора, 12 жовтня Україна на чемпіонаті світу завоювала два золота зусиллями Максима Вєчканова та Марії Гнесь.