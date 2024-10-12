Україна отримала двох чемпіонів світу з карате

На чемпіонаті світу з карате серед кадетів, юніорів та молоді, який проходить в італійському місті Лідо ді Єзоло (передмістя Венеції), українські спортсмени Максим Вєчканов та Марія Гнесь вибороли золото.

Обидва чемпіони виступають у категорії "кадети" (14-15 років) у виді програми куміте (двобої). Максим Вєчканов з Одеси (клуб Royal Team, тренери – Володимир Зарецький і Олексій Коновалов) став першим у ваговій категорії -52 кг. У фіналі юний одесит здолав Абдулрахмана Арафата з Саудівської Аравії – 3:1.

Федерація дзюдо України

Марія Гнесь з Чернівців (клуб Leader, тренер – Валерій Чоботар) перемогла у категорії -54 кг. У фіналі проти польки Вікторії Крачай вона за дві секунди до кінця, за рівного рахунку 1:1, провела триочковий удар уро-маваші та вирвала перемогу – 4:1.

Федерація дзюдо України

У категорії "юніори" (16-17 років) українці мали два бронзові фінали. Віолетта Макаренко (Харків, клуб "Тайкан", тренер – Сергій Обухов) у медальному двобої перемогла Джану Хазем Ельсаєд з Єгипту – 5:2. А Дарія Булай (Чернівці, клуб Leader, тренер – Валерій Чоботар) свій бронзовий фінал програла Йовані Дамьянович з Чорногорії – 2:4.

Відзначимо, що за всю історію участі України в молодіжних мундіалях, починаючи з 2003 року, у нас було всього дві золотих нагороди. На попередньому чемпіонаті світу (2022, Конья, Туреччина) у збірної України було 5 бронзових медалей.

Завтра, 13 жовтня, на чемпіонаті у нас будуть три бронзові фінали – у категорії "молодь U-21" (18-20 років).