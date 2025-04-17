Новіков підписав лист із проханням повернути в збірну Болгарії російського тренера

Провідні болгарські борці, серед яких і натуралізований українець Семен Новіков, підписали лист із проханням повернути на посаду головного тренера команди росіянина Сослана Фарнієва.

Про це пише Topsport.bg.

"Ми, хлопці з національної збірної Болгарії з боротьби, хочемо висловити свою категоричну незгоду з рішенням усунути Сослана Фарнієва з посади головного тренера нашої команди. Ми всі, включаючи олімпійських і європейських чемпіонів і віцечемпіонів світу, підтримуємо свого наставника і наполягаємо на тому, щоб він був людиною, яка готує нас до майбутніх важливих сутичок у нашій кар'єрі", – говориться у листі.

Його підписали Семен Новіков, Кирил Мілов, Абу Амаєв, Недялко Петров, Светослав Ніколов, Іво Ілієв, Айк Мнцканян, Едмонд Назарян, Гриша Назарян, Радостін Василєв, Алан Дзабієв, Андрій Атанасов, Альоша Ілієв, Дінко Нейков, Альберт Доєв.

На Олімпійських іграх 2024 Новіков виграв золоту медаль. У великому інтерв'ю для "Чемпіона" він потім заявив, що не вважає зміну громадянства зрадою.

Едмонд і Гриша Назарян – сини Армена Назаряна, вірменського борця, який представляв Болгарію на Іграх-2000 і здобув золоту медаль. У 1996 році він виграв Олімпійські ігри, але тоді виступав під прапором Вірменії.

За інформацією від Topsport.bg, Федерація боротьби відповіла негативно на прохання спортсменів.

Нагадаємо, що і сам Семен Новіков може втратити можливість виступати під болгарським прапором.