Новіков: Я хочу приносити медалі Болгарії

Українець Семен Новіков, який 2023 року взяв болгарське спортивне громадянство, хоче продовжити виступати за цю країну. Нове керівництво Федерації боротьби Болгарії звільнило його тренера, росіянина Сослана Фарнієва, ряд представників збірної були з цим не згодні. Серед них і Новіков.

Слова колишнього українця передає Topsport.bg.

"Я не хочу бойкотувати національну збірну, навпаки, я хочу боротися за Болгарію. Ми хочемо запитати у Федерації боротьби, чому вони не продовжують співпрацю з цими тренерами.

Відповідь Станки Златєвої (нова голова ФББ) на попередній пресконференції була такою, що тренери подали у відставку. Я хочу побачити цей документ.



80% людей, яких я зустрічаю на вулиці, підтримують мене. Я відчуваю підтримку болгарського народу. Багато людей казали мені: "Дякую, що приїхали змагатися за Болгарію". Сподіваюся, що й надалі буду вигравати титули за Болгарію.

Моєю єдиною проблемою в команді було те, що я погано знав болгарську, тепер у мене цієї проблеми немає. У мене ніколи не було проблем зі ставленням до натуралізації", – сказав Новіков.