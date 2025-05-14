Ризикує пропустити ЧС: Новіков продовжує тренуватися під керівництвом росіянина

Борець Семен Новіков, який з 2023 року виступає під прапором Болгарії, продовжує тренуватися під керівництвом росіянина Сослана Фарнієва, хоч той і був звільнений новим керівництвом Федерації боротьби Болгарії.

Про це повідомляє Topsport.

Тренування проходять у місті Тетевен. Разом із Семеном також тренується чемпіон Європи Кирило Мілов та інші борці, які виступали проти звільнення Фарнієва.

Новий тренер збірної Болгарії Стоян Добрев зібрав ще одну групу борців, які тренуються під його керівництвом.

Президентка федерації Станка Златєва раніше заявляла, що той, хто не тренуватиметься з Добревим, не поїде на чемпіонат світу у вересні.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2024 Новіков виграв золоту медаль. У великому інтерв'ю для "Чемпіона" він потім заявив, що не вважає зміну громадянства зрадою.