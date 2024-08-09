Семен Новіков: Зміна громадянства — зрада? Для мене це окей

Кореспондент Чемпіона Олександр Гливинський поставив запитання Семену Новікову на офіційній прес-конференції після церемонії нагородження чемпіона та призерів Олімпійських ігор-2024 з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг.

— Семене, сьогодні ви здобули олімпійське золото, яке цілком заслужили своїм рівнем боротьби. Сьогодні ви виграли золоту нагороду для Болгарії, хоча могли це зробити для України, але вибрали інший шлях до вершини. Скажіть, як ви почуваєте себе у цей момент, виграючи медаль для іншої країни? Чи не здається Вам, що це певна зрада своєї країни – зміна громадянства?

— Я почуваюся дуже добре. Болгарія дуже допомогла мені у моєму прагненні стати олімпійським чемпіоном. Я народився в Україні і почав тренуватися та займатися боротьбою в Україні. Мені дуже подобається Україна, тому що це моя рідна країна. Та мені приємно в Болгарії.

— Тож ви не вважаєте своє рішення змінити громадянство зрадою?

— Ні, для мене це окей, це окей для мене.

Раніше у мікс-зоні кореспондент Чемпіона запитав Новикова про те, чому він відмовився від пропозиції продовжувати виступи за Україну, не приймаючи пропозицію Болгарії.

— Головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких казав, що після Токіо Вам пропонували продовжити виступати за Україну, чому ви вирішили не приймати цю пропозицію?

— Я не хочу коментувати, що і хто мені пропонував, але не все це правда, що говорять про мене. Коли я травмувався, всі забули про мене, ну не всі, а мої спонсори, які були поруч, не забули. І я їм сказав, що хочу так і так зробити, і хто що мені скаже, якщо це моє життя? А збірна України — це інше питання.

— Але це не лише збірна, це ж країна, не шкодуєте?

— Я розумію, я не хочу нікого ображати, обговорювати, але не треба слухати інших людей. Не завжди, те, що говорять — правда.

У фіналі 26-річний Новіков впевнено переміг 22-річного представника Ірану Аліреза Мохмадіпіані – 7:0.

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