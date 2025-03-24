Помер дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби

Помер легендарний польський спортсмен Богдан Дарас. Йому було 64 роки.

Про це повідомила польська асоціація боротьби.

Протягом кар'єри чотири рази ставав чемпіоном Польщі. Двічі ставав віцечемпіоном Європи.

Найбільший успіх досяг у 1985 та 1986 роках, коли ставав чемпіоном світу у ваговій категорії до 87 кг. Зазначимо, що в 2015 і 2019 році золото в цій вазі здобував українець Жан Беленюк.

На Олімпіаді-1988 у Сеулі був прапороносцем Польщі. На Іграх посів восьме місце.

Так невдало він себе показав, оскільки не зумів повністю відновитися від травми. Після Олімпійських ігор прийняв рішення завершити кар'єру.

Нагадаємо, кілька днів тому помер чемпіон Ігор-1968 та легенда професійного боксу Джордж Форман.