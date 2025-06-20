Пропонували заробляти вдвічі більше: український призер Олімпіади відмовився змінити громадянство

Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Парвіз Насібов мав пропозиції змінити спортивне громадянство, але відмовився від них.

Про це повідомляє LB.live.

"Знаєте, в мене дуже багато пропозицій було , і є змінити громадянство та виступати за іншу країну. Навіть на значно кращих умовах. Але я в цій країні виріс і я її ні на що не поміняю. Можна сказати, те, що я заробляю в Україні – мені пропонували вдвічі більше. Але в моєму житті фінансові питання – не найголовніше. Є речі, які значно важливіші, ніж фінанси", – заявив Парвіз Насібов .

Він підтвердив, що йому пропонували виступати за Болгарію.

Нагадаємо, що у 2024 році 26-річний уродженець Азербайджану Парвіз Насібов став срібним призером на Олімпійських іграх у Парижі, виборов бронзову медаль чемпіонату Європи та здобув перемогу на престижному рейтинговому турнірі Zagreb Open.

Також Насібов здобував срібло на Олімпіаді в Токіо-2020, яка через пандемію COVID-19 відбувалася у 2021 році.

Раніше він розповів, що має намір стати олімпійським чемпіоном на Іграх 2028 року в Лос-Анджелесі, США.