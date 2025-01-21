Насібов: Я хочу відчути смак золота на Олімпіаді в Лос-Анджелесі

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов має намір стати Олімпійським чемпіоном на Іграх 2028 року в Лос-Анджелесі, США.

Про це Насібов розповів порталу Sport-express.ua.

"Це і моя мрія дитинства, і ціль дорослої людини. Це те, що мною рухає. Це те, заради чого я просинаюся щоранку! Я відчув "смак срібла", а тепер хочу відчути й "смак золота". Думаю, що в Лос-Анджелесі-2028 перебуватиму на самому піку своєї спортивної кар’єри. А ось через одну Олімпіаду вже буде складно, зважаючи на вік. Поки у мене є мета, а далі, як Бог вирішить", – сказав Насібов.

Нагадаємо, що у 2024 році 26-річний уродженець Азербайджану став срібним призером на Олімпійських іграх у Парижі, виборов бронзову медаль чемпіонату Європи та здобув перемогу на престижному рейтинговому турнірі Zagreb Open.

Також Насібов здобував срібло на Олімпіаді в Токіо-2020, яка через пандемію COVID-19 відбувалася у 2021 році.

Раніше трико борця, в якому він виступав на Олімпійських іграх 2024, продали на благодійному аукціоні за 500 тисяч гривень.