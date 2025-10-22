Українська правда
Перший в історії чемпіон серед кримських татар: Мірзоєв приніс Україні золото ЧС U-23

Володимир Максименко — 22 жовтня 2025, 12:53
Ірфан Мірзоєв
Ірфан Мірзоєв виборов золото для України на чемпіонаті світу U-23 в греко-римській боротьбі, ставши першим кримським татарином, якому вдалося здобути нагороду найвищого гатунку у всіх вікових категоріях.

У попередньому етапі борець переміг Йоні Саркіннена з Фінляндії та пробився до 1/8 фіналу.

На шляху до вирішальної сутички Мірзоєв здолав турка Мусліма Барга, серба Залана Пеку та угорця Леванте Леваю – чемпіона Європи 2024 року серед дорослих.

У фінальній битві Мірзоєв переміг грузина Темурі Орджонікідзе та став чемпіоном світу до 23 років у ваговій категорії до 77 кг.

Раніше Мірзоєв виграв бронзову медаль Druskininkai Cup 2025 у Литві.

греко-римська боротьба

