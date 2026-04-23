Винник здобула для України друге золото на чемпіонаті Європи

Українка Марія Винник завоювала "золоту" медаль у ваговій категорії до 59 кг на чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить в албанській Тирані.

У фіналі турніру українка перемогла представницю Азербайджану Гюнай Гурбанову. Для Винник це дебютна нагорода на континентальній першості

Зазначимо, що у вересні Марія стала віцечемпіонкою світу з вільної боротьби. У поєдинку за золото вона програла чемпіонці Азії Сакурі Оніші.

Для України – це друге "золото" на турнірі. Раніше триразовою чемпіонкою першості у категорії до 50 кг стала Оксана Лівач.

Як відомо, Україна вийшла у 7 з 10 можливих фіналів за "золото" на Євро-2026.

Чемпіонат Європи в албанській Тирані стартував 20 квітня та буде тривати до 26 квітня. Наразі в активі "синьо-жовтих" 5 медалей.

Нагадаємо, минулого року Україна виграла командний залік чемпіонату Європи з боротьби.