Україна здобула додаткові дві ліцензії на Олімпійські ігри-2024 — завдяки позбавленню квот в атлетів з Росії та Білорусі

Українськці борці Аліна Грушина-Акобія та Ілля Арчая здобули дві ліцензії на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Це відбулось завдяки перерозподілу олімпійських квот після того, як частину "нейтральних атлетів" з Росії та Білорусі позбавили ліцензій.

Грушина-Акобія та Арчая перебували на перших непрохідних позиціях у своїх вагових категоріях на кваліфікаційних турнірах, тому саме Україна отримала дані квоти.

Загалом, "синьо-жовті" будуть представлені шістьма борцями на Олімпіаді-2024. Імена спортсменів буде оголошено найближчим часом.

Напердодні ми повідомляли про те, що Валерія Пермикіна та Владислав Чекан здобули дві ліцензії у сучасному п'ятиборстві.