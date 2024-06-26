Україна буде представлена трьома спортсменами на Олімпійських іграх-2024 у сучасному п'ятиборстві

Валерія Пермикіна та Владислав Чекан здобули дві ліцензії для України на Олімпійські ігри-2024 у сучасному п'ятиборстві.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет.

Пермикіна отримала путівку за світовим рейтингом. Українка посіла у заліку 26 місце. Зі свого боку Чекан здобув ліцензію через перерозподіл квот. У рейтингу він посідав перше непрохідне місце, але отримав путівку замість збірної Буркіна-Фасо.

Зазначимо, що Україна матиме трьох представників у сучасному п'ятиборстві. Раніше, за підсумками Європейських ігор-2023 квоту виборов Олександр Товкай.

Змагання із сучасного п'ятиборства стартують у Парижі 8 серпня.