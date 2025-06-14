Українці здобули золото та срібло на чемпіонаті Європи U-17

Українські борці вільного стилю здобули дві медалі за підсумками першого змагального дня на чемпіонаті Європи-2025 U-17.

Так, чемпіоном у ваговій категорії до 80 кг став Артур Костюк, водночас срібним призером (до 65 кг) став Іван Залізко.

Був близьким до медалі Аббас Хуйсенов (до 55 кг), однак він програв у бронзовому фіналі.

Також медалі собі гарантували Роберт Алоєв (до 51 кг), Зораб Алоєв (до 60 кг), Ігор Олійник (до 71 кг), які вийшли у фінал. Водночас Давид Луцков (до 92 кг) змагатиметься за бронзу.

Нагадаємо, українські спортсменки здобули п'ять нагород на чемпіонаті Європи U-17, що проходив у Скоп'є, Північна Македонія.

На рахунку українок чотири бронзові медалі та одне срібло. За підсумками континентальної першості жіноча команда посіла 2 місце в медальному заліку, поступившись лише Туреччині.