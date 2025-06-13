Друге місце в командному заліку: українки здобули 5 медалей на чемпіонаті Європи U-17

Українські спортсменки здобули п'ять нагород на чемпіонаті Європи U-17, що проходив у Скоп'є, Північна Македонія.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

На рахунку українок чотири бронзові медалі та одне срібло. За підсумками континентальної першості жіноча команда посіла 2 місце в медальному заліку, поступившись лише Туреччині.

Медалі українок на чемпіонаті Європи U-17

боротьба

🥈Срібло: Іванна Лукʼяненко (57 кг).

🥉Бронза: Христина Демчук (73 кг).

🥉Бронза: Олена Колубай (49 кг).

🥉Бронза: Мартіна Модна (43 кг).

🥉Бронза: Каміла Кучма (46 кг).

Що ж стосується хлопців, то вони на цьому турнірі здобули три нагороди та у підсумку почіли четверте місце в командному заліку.

Нагадаємо, нещодавно в албанській Тирані завершився чемпіонат Європи U-23 з боротьби, на якому українські спортсмени здобули загалом 13 медалей.