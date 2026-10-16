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Філіпович стала дворазовою чемпіонкою світу

Денис Іваненко — 16 жовтня 2026, 13:27
Філіпович стала дворазовою чемпіонкою світу
Аліна Філіпович
Тернопільське обласне КФВС МОН України

Українська борчиня Аліна Філіпович здобула "золото" на чемпіонаті світу U-23 у Лас-Вегасі.

Спортсменка з Калуша виступала у ваговій категорії до 59 кілограмів. На шляху до фіналу вона здолала представниць Китаю, Казахстану, Пуерто-Рико та Індії.

У фінальній сутичці їй протистояла Гюнай Гурбанова з Азербайджану. Зустріч завершилась із рахунком 4:4, але українка перемогла через перевагу за додатковими показниками.

Філіпович вдруге стала чемпіонкою світу. Також вона здобувала "золото" на світовій першості U-20 у 2023 році.

Нагадаємо, що у 2025-му Аліна також виборола "бронзу" на дорослому чемпіонаті Європи. У сутичці за третє місце українка перемогла представницю Угорщини Еріку Богнар.

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