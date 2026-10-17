Жіноча збірна України виграла командний залік ЧС-2026 U-23

Українські борчині стали першими у командному заліку чемпіонату світу U-23 у Лас-Вегасі.

"Синьо-жовті" здобули 6 медалей: три золоті, одну срібну та дві бронзові, зайнявши перше місце серед 36 країн.

У командному заліку українки набрали 143 очки, випередивши збірні США (117) та Японії (108).

Чемпіонками світу стали Аліна Філіпович у ваговій категорії до 59 кг, Ірина Бондар – до 62 кг та Ірина Заблоцька – до 72 кг. Срібну нагороду здобула Аїда Керімова (до 50 кг), бронзові – Анастасія Польська (до 53 кг) і Надія Соколовська (до 76 кг).

Бондар перемогла у фіналі американку Адауго Нвачукву з рахунком 10:0. Для українки це третє "золото" чемпіонатів світу U-23 і п'ята медаль на цих змаганнях – за даними United World Wrestling, вона стала першою борчинею, якій підкорилося таке досягнення.

Заблоцька принесла Україні ще одне "золото", здолавши Амруту Пуджарі з Індії.

Медальний залік України

"Золото": Аліна Філіпович (до 59 кг), Ірина Бондар (до 62 кг), Ірина Заблоцька (до 72 кг)

"Срібло": Аїда Керімова (до 50 кг)

"Бронза": Анастасія Польська (до 53 кг), Надія Соколовська (до 76 кг)

Напередодні UWW оприлюднив заявки на чемпіонат світу-2026, де Україна буде представлена в усіх вагових категоріях трьох видів боротьби – по десять спортсменів у кожному.