Свирид та Борута програли бронзові фінали чемпіонату Європи-2025

Українські борці Андрій Свирид та Олексій Борута програли малі фінали на чемпіонаті Європи з боротьби, який триває у столиці Словаччини Братиславі.

Свирид у ваговій категорії до 65 кг поступився триразовому бронзовому призеру чемпіонатів Європи Алі Рахімзаде з Азербайджану. Зустріч завершилась з рахунком 0:4.

Борута (70 кг) не зміг здолати віцечемпіона Європи Акакі Кемертелідзе з Грузії - 2:6.

Зазначимо, що ще один представник України Андрій Джелеп вийшов до бронзового фіналу. У малому фіналі він зустрінеться з представником Білорусі.

Нагадаємо, збірна України на цьому чемпіонаті Європи буде представлена у всіх вагових категоріях і у вільній боротьбі, і в греко-римській, і в жіночій.