Беленюк — про взаємини з Новіковим: Була така історія, але ми перегорнули цю сторінку

Олімпійський чемпіон-2021 Жан Беленюк залишився в нормальних взаєминах із Семеном Новіковим.

Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"Я не сказав би, щоб ми ненормально спілкувалися. З одного боку, я можу зрозуміти його як амбітного атлета, який хотів своєї реалізації, але є певні правила. Я за критеріями відбору пройшов. Якби я захотів зробити додаткову сутичку, зробив би. Але у мене такого бажання не було. Я не бачив логіки. Там переміг здоровий прагматизм.

Тим паче, потім була завойована золота медаль, після цього ми закрили всі питання. Те, що Семен пішов, дало і мені змогу продовжити свою кар'єру, тому що мені було би важко витримувати конкуренцію з ним. Зважаючи на те, що в мене є робота в парламенті, і те, що я старший від нього.

Була така історія, але ми перегорнули цю сторінку. Він мені подякував за те, що я вплинув на його становлення як атлета. Я його привітав за тими досягненнями, які йому вдалося реалізувати. Я знаю, що він мріяв про це. З моєї точки зору все склалося так, як потрібно.

Після змагань (на Олімпійських іграх-2024 — прим.) він підійшов і подякував, сказав: "Я на тобі виріс". Так воно і було. Коли всередині вагової категорії є конкуренція, то це, як правило, тільки позитивно впливає на розвиток борців. Тому що ти розумієш орієнтир. Якщо це конкуренція на високому рівні, постійно намагаєшся себе покращити, усвідомлюєш, що не можеш просто спочивати на лаврах, бо в спину дихає серйозний опонент. Я вважаю, що це позитивна історія", — сказав Беленюк.