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Алпєєва принесла Україні перше золото ЧС-2026

Олег Дідух — 28 жовтня 2026, 16:45
Алпєєва принесла Україні перше золото ЧС-2026
Анастасія Алпєєва

Українська спортсменка Анастасія Алпєєва завоювала золото чемпіонату світу-2026 з боротьби, який триває у Астані (Казахстан). У фіналі у ваговій категорії до 76 кг вона була близькою до поразки він індійки Кажал Кажал, проте завдяки вирішальному прийому в кінцівці перевела суперницю в партер і здобула перемогу з рахунком 8:6.

На шляху до вирішальної сутички Алпєєва в 1/8 фіналу здолала представницю Білорусі Анастасію Зімянкову 8:1, у чвертфіналі була сильнішою за американку Даймонд Гілфорд 6:4, а у півфіналі перемогла турецьку борчиню Кадрі Аксой Кочак – 11:0.

Для України золото Алпєєвої стало першою нагородою на чемпіонаті світу-2026 у Астані, який триває з 24 жовтня до 1 листопада.

Змагання у греко-римській боротьбі завершилися напередодні, Україна не здобула жодної медалі. Ярослав Фільчаков був близьким до бронзи у ваговій категорії до 87 кг, проте програв Геворгу Тадевосяну через суперечливе рішення суддів, яке розкритикував віцепрезидент Федерації боксу Києва Геннадій Ніколайчук.

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