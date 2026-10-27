Алпєєва гарантувала Україні першу медаль чемпіонату світу-2026 з боротьби

Анастасія Алпєєва вийшла у фінал чемпіонату світу 2026 року з боротьби в категорії до 76 кг, гарантувавши цим першу медаль для України на турнірі.

На шляху до вирішальної сутички спортсменка в 1/8 фіналу здолала представницю Білорусі Анастасію Зімянкову 8:1, у чвертфіналі була сильнішою за американку Даймонд Гілфорд 6:4, а у півфіналі перемогла турецьку борчиню Кадрі Аксой Кочак – 11:0.

У фіналі Алпєєва зустрінеться із представницею Індії Кажал Кажал. Вирішальна сутичка відбудеться 28 жовтня.

Зауважимо, що для 24-річної борчині це не перший успіх на міжнародній арені. У 2025 році Алпєєва виграла золоту медаль чемпіонату Європи та посіла п'яте місце на світовій першості.

Цього року Анастасія виграла друге для себе "золото" ЧЄ і вже гарантувала собі медаль на чемпіонаті світу.

Напередодні Парвіз Насібов не зміг зачепитись за медалі ЧС-2026 зі спортивної боротьби, програвши "бронзову" сутичку.