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Українські борчині завоювали 4 медалі на чемпіонаті Європи до 20 років

Станіслав Лисак — 6 липня, 00:31
Українські борчині завоювали 4 медалі на чемпіонаті Європи до 20 років

Українські борчині завоювали чотири нагороди на чемпіонаті Європи U-20, який проходить у сербському Новий Сад.

У ваговій категорії до 57 кг Аліна Філіпович стала золотою призеркою, також виграла змагання Ірина Бондар, яка виступає у ваговій категорії до 62 кг.

Софія Марченко зазнала поразки у вирішальній сутичці та здобула срібну нагороду. Бронзовий фінал виграла Надія Соколовська.

Загалом у добірці збірної України на цьому чемпіонаті Європи три золоті, одна срібна та одна бронзова медаль.

Ірина Бондар Надія Соколовська Аліна Філіпович Софія Марченко

Ірина Бондар

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