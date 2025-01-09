Срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор втратила зір

Польська спортсменка Агата Врубель, яка здобувала срібло Олімпіади-2000 та бронзу Олімпійських ігор 2004 з важкої атлетики, зізналася, що втратила зір.

Про це повідомляє Sport.pl.

Серйозні проблеми зі здоров'ям у неї розпочалися ще кілька років тому. Вона боролася не тільки з депресією, але і з діабетом.

У 2019 році Агата оголосила збір на лікування. Її мета – 20 тисяч злотих. Фанати не підвели і перерахували їй майже 150 тисяч.

Після цього на тривалий час Врубель нічого не давала про себе знати. У себе на сторінках у соцмережах важкоатлетка опублікувала пост, де запропонувала купити чашки зі своїм зображенням.

Вона надала інформацію і про власне здоров’я. Виявляється, її стан став набагато гіршим.

" Я більше нічого не хочу для себе, насправді нічого, оскільки я втратила зір, я фактично відчуваю себе виключеною з суспільства", – написала 43-річна Агата.

Як повідомляє WP SportoweFakty, журналіст Генрик Урбаш зв’язався з нею, щоб переконатися, що вона втратила зір. Колишня спортсменка підтвердила це.

Окрім успіхів на Олімпіаді, Агата тричі вигравала чемпіонат Європи (1999, 2002 та 2004, який проходив у Києві – прим.). Також вона ставала чемпіонкою світу (2002) та двічі (1999, 2001) віцечемпінкою.

Нагадаємо, триразова олімпійська чемпіонка з плавання оголосила про завершення кар'єри.