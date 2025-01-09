26-разова чемпіонка світу та учасниця 5 Олімпіад: легендарна плавчиня оголосила про завершення кар'єри
Легендарна угорська плавчиня Катінка Хоссу оголосила про завершення кар'єри.
Пост із такою інформацією 35-річна спортсменка опублікувала на сторінках у соцмережах.
"Тридцять років вода була моїм домом, святилищем, де я знаходила розраду й силу. З того моменту, як я в дитинстві вперше ступила у басейн, я знала, що відкрила для себе щось чарівне. Прохолодні обійми води були схожі на повернення додому, місце, де гравітація перестала існувати, і кожен помах руки наближав мене до моїх мрій.
Я пройшла шлях від зацікавленої дитини до однієї з найуспішніших плавчинь. Кожне змагання, яке я виграла, було не лише свідченням моєї наполегливої праці та самовідданості, а й відображенням багатьох годин тренувань, моїх жертв і непохитної підтримки моєї родини та тренерів.
Зараз, оглядаючись на свою кар’єру, я відчуваю величезне задоволення. Медалі та рекорди цінні, але найціннішою є моя вічна любов до плавання.
У наступні роки я сподіваюся поділитися цією пристрастю з іншими – навчати молодих плавців магії, яку я знайшов у воді, і заохочувати їх слідувати своїм мріям.
Для мене плавання – це не просто спорт. Це подорож довжиною в життя, сповнена любові, зростання та прагнення до досконалості. Коли я занурююся в кожен новий день, я беру з собою отримані уроки та вічну віру в спорт", – написала Катінка Хоссу.
За свою кар'єру з плавання Хоссу встановила 20 світових рекордів, завоювала 321 золоту, 83 срібних і 69 бронзових медалей на Кубках світу та Європи різної вікової категорії.
Катінку вісім разів обирали плавчинею року в Угорщині, сім разів – спортсменкою року в Угорщині, а також Почесним громадянином Будапешта. Організація водних видів спорту (тепер World Aquatics, раніше FINA – прим.) чотири рази вибирала її найкращою плавчинею року, а Європейська організація (LEN) п’ять разів.
Вона представляла Угорщину на 5 Олімпійських іграх. Незважаючи на вдалі виступи протягом кар'єри, на Олімпіаді вдалося здобули лише чотири медалі – 3 золота та 1 срібло на іграх у Ріо-де-Жанейро.