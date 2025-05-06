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На чемпіонаті світу серед юнаків і юніорок українська збірна здобула велику кількість нагород

Руслан Травкін — 6 травня 2025, 11:01
На чемпіонаті світу серед юнаків і юніорок українська збірна здобула велику кількість нагород
Андрій Боровський
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У столиці Перу, Лімі, відбувся чемпіонат світу з важкої атлетики серед юнаків та і дівчат, юніорів та юніорок. Збірна України здобула кілька медалей.

Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України.

У віковій групі до 20 років Ганна Калашник у вазі понад 87 кг стала другою у поштовху, показавши результат 135 кг.

Абсолютним чемпіоном став Сергій Котелевський. У змаганнях серед юнаків до 17 років він став першим у ривку, поштовху та двоборстві. Володимир Чмих – срібний і бронзовий призер ЧС.

У віковій групі до 20 років (категорія 109+ кг ) Андрій Боровський здобув бронзу у поштовху (165 кг) та ривку (201 кг).

Нагадаємо, на Гран-прі Сеула з фехтування Ольга Харлан дебютувала в ролі тренера.

Важка атлетика чемпіонат світу

Важка атлетика

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